Главные переходы из РПЛ в топ-клубы Европы: от Видича и Красича до Головина и Зинченко

Этим летом из РПЛ может уехать Хвича Кварацхелия — одна из главных звезд чемпионата. Грузин ом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Бавария». Трансферная стоимость может составить 19 млн евро.

В связи с грядущим большим трансфером «Рубина» «СЭ» вспоминает самые громкие переходы из российских команд в европейские топ-клубы.

Паредес из «Зенита» в «ПСЖ» (40 млн евро)

Зимой 2019 года «Зенит» совершил самую крупную продажу клуба, если не считать переезд Халка в Китай, продав Леандро Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро. Французам в связи с травмами лидеров (Марко Верратти и Неймара) нужен был игрок в середину поля перед плей-офф Лиги чемпионов, и парижане остановились на кандидатуре Паредеса.

В 2017 году «Зенит» выкупил его из «Ромы» за 27 млн евро, прилично заработав на трансфере. В «ПСЖ» Паредес проводит свой третий сезон и постепенно становится стабильным игроком основного состава. Не без его участия парижане в этом сезоне выбили «Барселону» из Лиги чемпионов.

Александр Головин. Фото AFP

Головин из ЦСКА в «Монако» (30 млн евро)

Самый дорогой трансфер российского игрока в Европу — переезд Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Летом 2018 года сразу после домашнего ЧМ он переехал во французский чемпионат за 30 млн евро. В то же время это самая большая продажа ЦСКА за все время.

Головиным интересовались «Ювентус», «Челси» и «Арсенал», но хавбек выбрал «Монако» — в качестве трамплина это казалось более правильным направлением. Монегаски год за годом развивают и продают игроков грандам, что привлекло россиянина.

Но из-за травм и частых смен тренера карьера Головина в «Монако» пока оставляет скомканное впечатление. Хотя этот сезон у россиянина пока лучший: 4 гола и 7 ассистов в 15 матчах чемпионата, а «Монако» рвется в Лигу чемпионов.

Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» (24 млн евро)

До перехода Головина трансфер Жо почти 10 лет держался в статусе самой крупной продажи армейцев: бразильский форвард в 2008 году перешел в «Манчестер Сити» за 24 млн евро.

В то время шейхи начали строить большой проект и не жалели денег на усиление. В клуб тогда пришел и Робиньо за 42 млн евро, Найджел Де Йонг, Пабло Сабалета и Венсан Компани. Но первого чемпионства «горожан» Жо не застал: уже через полгода его отдали в аренду «Эвертону», и до 2011-го бразилец метался по арендам.

Александр Зинченко. Фото AFP

Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» (2 млн евро)

Пожалуй, самый неожиданный трансфер из России в топ-клуб. «Уфа» не играла в еврокубках и не боролась за высокие места, но Хосепа Гвардиолу все равно привлек украинский хавбек Александр Зинченко и убедил в подписании. Его трансфер — пример того, что даже из самых низов РПЛ можно оказаться в одной из лучших команд мира.

Зинченко перешел в «Ман Сити» всего за 2 млн евро, затем отправился в годичную аренду в «ПСВ», а после заиграл у Гвардиолы: использовался и в центре полузащиты, и на левом фланге обороны. У украинца уже два чемпионских титула, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Жирков из ЦСКА в «Челси» (21 млн евро)

До Головина Жирков долго был самым дорогим россиянином: его трансфер в «Челси» стоил Роману Абрамовичу почти 21 млн евро.

Жирков за годы выступлений в ЦСКА и сборной России заслужил европейский трансфер и в 2009 году решился на переезд в Англию, как раз после удачного Евро-2008, на котором стал одним из лучших левых защитников.

Но в «Челси» карьера россиянина не особо сложилась: 49 матчей, 1 гол и 11 ассистов. При этом Юрий выиграл титул АПЛ и Кубок Англии. Через два года, в 2011-м, Жирков вернулся в Россию, пополнив состав амбициозного «Анжи».

Ахмед Муса. Фото Reuters

Муса из ЦСКА в «Лестер» (19,5 млн евро)

Нигерийский нападающий ЦСКА летом 2016 года принес армейцам почти 20 млн евро, перейдя в состав чемпионов Англии.

«Лестер» после победы в АПЛ готовился к Лиге чемпионов и усилился, чтобы не провалиться в главном европейском турнире и удержаться в английской элите. Но Муса не стал в «Лестере» своим: провел лишь 33 матча (5 голов) и через полтора года вернулся в ЦСКА в аренду. Сам игрок объяснял, что не мог выиграть конкуренцию у Рияда Мареза, который должен был уйти из команды, но остался.

Сегодня 29-летний Муса находится в статусе свободного агента и уже полгода ищет себе новую команду.

Аршавин из «Зенита» в «Арсенал» (16,5 млн евро)

После феерии на Евро-2008 перехода Андрея Аршавина в европейский клуб ждали все российские болельщики. Лучший игрок той российской сборной даже мог оказаться в «Барселоне», но в последний день зимнего трансферного окна в 2009 году переехал в «Арсенал».

Аршавин ничего не выиграл в Англии, но точно не назовешь его период в Англии неудачным. Покер на «Энфилде» «Ливерпулю», голы в ворота «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», ассист Тьерри Анри — Аршавина навсегда запомнили в Англии.

В 2013 году после истечения контракта Арсен Венгер отпустил россиянина обратно в «Зенит». На счету Аршавина 145 матчей за клуб (31 гол и 46 ассистов), и в Лондоне явно не пожалели о его подписании.

Андрей Аршавин. Фото AFP

Ньясс из «Локомотива» в «Эвертон» (18 млн евро)

Один из самых больших трансферов «Локомотива»: железнодорожники покупали Ньясса за 5 млн евро из Турции, через полтора года продав его за сумму почти в четыре раза больше.

Ньясс был одним из лидеров команды Черевченко: забил 19 голов и сделал 14 ассистов в 42 матчах. «Эвертон» видел Ньясса первым сменщиком Ромелу Лукаку.

Итог: форвард провел за английский клуб столько же матчей, сколько и за «Локо», но с худшей статистикой: 9 голов и 4 ассиста. В «Эвертон» Ньясс не закрепился и шатался по арендам то в «Халл Сити», то в «Кардифф». Сегодня Умар выступает в Чемпионшипе за «Хаддерсфилд».

Промес из «Спартака» в «Севилью» (21 млн евро)

Голландец после четырех лет в России рвался уехать в Европу: он стал лучшим игроком чемпионата, выиграл со «Спартаком» чемпионство и мечтал о большом трансфере. Таким вызовом стала «Севилья» — регулярный участник еврокубков, одна из лучших команд Испании, короли Лиги Европы — чуть ли не идеальное место для дальнейшего роста, но у Промеса там совсем не получилось. За год в клубе он забил лишь 3 гола и был продан «Аяксу» за 15 млн евро. В родной Голландии дела шли лучше: 22 гола в 53 матчах и чемпионство в 2020 году.

Сегодня Квинси снова главная звезда «Спартака», и он пытается вернуть клуб на лидирующие позиции, как это было в момент отъезда в Испанию.

Милош Красич. Фото AFP

Красич из ЦСКА в «Ювентус» (15 млн евро)

Еще одна большая продажа ЦСКА: Милош Красич с 2008 по 2010 год — одна из самых ярких звезд чемпионата России. Серб показывал лучший футбол в карьере: забил 4 гола в Лиге чемпионов, еще 12 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах РПЛ. Интерес «Ювентуса» был логичен.

Но сделать большую карьеру в Италии Красичу не удалось, хоть он и выиграл в составе «Юве» чемпионат. 10 голов и 9 ассистов в 50 матчах серии А не убедили боссов клуба, и они продали его в «Фенербахче». Затем были «Бастия» и «Лехия» — сделать яркую карьеру в Европе сербу так и не удалось.

Видич из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» (4,5 млн евро)

Сербский защитник провел в «Спартаке» лишь один сезон, быстро перебравшись в Англию: «Ман Юнайтед» заплатил за трансфер Видича 4,5 млн евро — большие деньги для «Спартака» по тем временам.

В 2005 году Видич здорово выглядел в матчах за клуб, и особенно за сборную в отборе на ЧМ в Германии. Во многом из-за этого серб привлек внимание самого титулованного клуба АПЛ.

Видич — один из редких игроков из чемпионата России, которые после отъезда сделали большую карьеру в Европе. Больше двухсот матчей в АПЛ, полсотни игр в Лиге чемпионов, 5 чемпионских титулов, победа в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, а также три Кубка Англии. Неманья стал легендой клуба и одним из лучших защитников декады в премьер-лиге. Серб даже успел поиграть сезон за «Интер», где и закончил игровую карьеру.