Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Статьи   //    Футбол   //    Трансферы

Главные переходы из РПЛ в топ-клубы Европы: от Видича и Красича до Головина и Зинченко

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 18:30
Неманья Видич, Александр Головин, Александр Зинченко. Фото «СЭ» Александр Головин. Фото AFP Александр Зинченко. Фото AFP Ахмед Муса. Фото Reuters Андрей Аршавин. Фото AFP Милош Красич. Фото AFP
Неманья Видич, Александр Головин, Александр Зинченко. Фото «СЭ»
Теги:
Этим летом из РПЛ может уехать Хвича Кварацхелия — одна из главных звезд чемпионата. Грузином интересуются «Милан», «Ювентус» и «Бавария». Трансферная стоимость может составить 19 млн евро.
3&nbsp;апреля. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Радостный Хвича Кварацхелия и&nbsp;Леонид Слуцкий (слева).Кварацхелия снова тащит «Рубин». Забил шикарный гол и все ближе к отъезду в Европу

В связи с грядущим большим трансфером «Рубина» «СЭ» вспоминает самые громкие переходы из российских команд в европейские топ-клубы.

Паредес из «Зенита» в «ПСЖ» (40 млн евро)

Зимой 2019 года «Зенит» совершил самую крупную продажу клуба, если не считать переезд Халка в Китай, продав Леандро Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро. Французам в связи с травмами лидеров (Марко Верратти и Неймара) нужен был игрок в середину поля перед плей-офф Лиги чемпионов, и парижане остановились на кандидатуре Паредеса.

В 2017 году «Зенит» выкупил его из «Ромы» за 27 млн евро, прилично заработав на трансфере. В «ПСЖ» Паредес проводит свой третий сезон и постепенно становится стабильным игроком основного состава. Не без его участия парижане в этом сезоне выбили «Барселону» из Лиги чемпионов.

Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP

Головин из ЦСКА в «Монако» (30 млн евро)

Самый дорогой трансфер российского игрока в Европу — переезд Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Летом 2018 года сразу после домашнего ЧМ он переехал во французский чемпионат за 30 млн евро. В то же время это самая большая продажа ЦСКА за все время.

Головиным интересовались «Ювентус», «Челси» и «Арсенал», но хавбек выбрал «Монако» — в качестве трамплина это казалось более правильным направлением. Монегаски год за годом развивают и продают игроков грандам, что привлекло россиянина.

Но из-за травм и частых смен тренера карьера Головина в «Монако» пока оставляет скомканное впечатление. Хотя этот сезон у россиянина пока лучший: 4 гола и 7 ассистов в 15 матчах чемпионата, а «Монако» рвется в Лигу чемпионов.

Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» (24 млн евро)

До перехода Головина трансфер Жо почти 10 лет держался в статусе самой крупной продажи армейцев: бразильский форвард в 2008 году перешел в «Манчестер Сити» за 24 млн евро.

В то время шейхи начали строить большой проект и не жалели денег на усиление. В клуб тогда пришел и Робиньо за 42 млн евро, Найджел Де Йонг, Пабло Сабалета и Венсан Компани. Но первого чемпионства «горожан» Жо не застал: уже через полгода его отдали в аренду «Эвертону», и до 2011-го бразилец метался по арендам.

Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP

Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» (2 млн евро)

Пожалуй, самый неожиданный трансфер из России в топ-клуб. «Уфа» не играла в еврокубках и не боролась за высокие места, но Хосепа Гвардиолу все равно привлек украинский хавбек Александр Зинченко и убедил в подписании. Его трансфер — пример того, что даже из самых низов РПЛ можно оказаться в одной из лучших команд мира.

Зинченко перешел в «Ман Сити» всего за 2 млн евро, затем отправился в годичную аренду в «ПСВ», а после заиграл у Гвардиолы: использовался и в центре полузащиты, и на левом фланге обороны. У украинца уже два чемпионских титула, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Жирков из ЦСКА в «Челси» (21 млн евро)

До Головина Жирков долго был самым дорогим россиянином: его трансфер в «Челси» стоил Роману Абрамовичу почти 21 млн евро.

Жирков за годы выступлений в ЦСКА и сборной России заслужил европейский трансфер и в 2009 году решился на переезд в Англию, как раз после удачного Евро-2008, на котором стал одним из лучших левых защитников.

Но в «Челси» карьера россиянина не особо сложилась: 49 матчей, 1 гол и 11 ассистов. При этом Юрий выиграл титул АПЛ и Кубок Англии. Через два года, в 2011-м, Жирков вернулся в Россию, пополнив состав амбициозного «Анжи».

Ахмед Муса. Фото Reuters
Ахмед Муса. Фото Reuters

Муса из ЦСКА в «Лестер» (19,5 млн евро)

Нигерийский нападающий ЦСКА летом 2016 года принес армейцам почти 20 млн евро, перейдя в состав чемпионов Англии.

«Лестер» после победы в АПЛ готовился к Лиге чемпионов и усилился, чтобы не провалиться в главном европейском турнире и удержаться в английской элите. Но Муса не стал в «Лестере» своим: провел лишь 33 матча (5 голов) и через полтора года вернулся в ЦСКА в аренду. Сам игрок объяснял, что не мог выиграть конкуренцию у Рияда Мареза, который должен был уйти из команды, но остался.

Сегодня 29-летний Муса находится в статусе свободного агента и уже полгода ищет себе новую команду.

Аршавин из «Зенита» в «Арсенал» (16,5 млн евро)

После феерии на Евро-2008 перехода Андрея Аршавина в европейский клуб ждали все российские болельщики. Лучший игрок той российской сборной даже мог оказаться в «Барселоне», но в последний день зимнего трансферного окна в 2009 году переехал в «Арсенал».

Аршавин ничего не выиграл в Англии, но точно не назовешь его период в Англии неудачным. Покер на «Энфилде» «Ливерпулю», голы в ворота «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», ассист Тьерри Анри — Аршавина навсегда запомнили в Англии.

В 2013 году после истечения контракта Арсен Венгер отпустил россиянина обратно в «Зенит». На счету Аршавина 145 матчей за клуб (31 гол и 46 ассистов), и в Лондоне явно не пожалели о его подписании.

Андрей Аршавин. Фото AFP
Андрей Аршавин. Фото AFP

Ньясс из «Локомотива» в «Эвертон» (18 млн евро)

Один из самых больших трансферов «Локомотива»: железнодорожники покупали Ньясса за 5 млн евро из Турции, через полтора года продав его за сумму почти в четыре раза больше.

Ньясс был одним из лидеров команды Черевченко: забил 19 голов и сделал 14 ассистов в 42 матчах. «Эвертон» видел Ньясса первым сменщиком Ромелу Лукаку.

Итог: форвард провел за английский клуб столько же матчей, сколько и за «Локо», но с худшей статистикой: 9 голов и 4 ассиста. В «Эвертон» Ньясс не закрепился и шатался по арендам то в «Халл Сити», то в «Кардифф». Сегодня Умар выступает в Чемпионшипе за «Хаддерсфилд».

Промес из «Спартака» в «Севилью» (21 млн евро)

Голландец после четырех лет в России рвался уехать в Европу: он стал лучшим игроком чемпионата, выиграл со «Спартаком» чемпионство и мечтал о большом трансфере. Таким вызовом стала «Севилья» — регулярный участник еврокубков, одна из лучших команд Испании, короли Лиги Европы — чуть ли не идеальное место для дальнейшего роста, но у Промеса там совсем не получилось. За год в клубе он забил лишь 3 гола и был продан «Аяксу» за 15 млн евро. В родной Голландии дела шли лучше: 22 гола в 53 матчах и чемпионство в 2020 году.

Сегодня Квинси снова главная звезда «Спартака», и он пытается вернуть клуб на лидирующие позиции, как это было в момент отъезда в Испанию.

Милош Красич. Фото AFP
Милош Красич. Фото AFP

Красич из ЦСКА в «Ювентус» (15 млн евро)

Еще одна большая продажа ЦСКА: Милош Красич с 2008 по 2010 год — одна из самых ярких звезд чемпионата России. Серб показывал лучший футбол в карьере: забил 4 гола в Лиге чемпионов, еще 12 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах РПЛ. Интерес «Ювентуса» был логичен.

Но сделать большую карьеру в Италии Красичу не удалось, хоть он и выиграл в составе «Юве» чемпионат. 10 голов и 9 ассистов в 50 матчах серии А не убедили боссов клуба, и они продали его в «Фенербахче». Затем были «Бастия» и «Лехия» — сделать яркую карьеру в Европе сербу так и не удалось.

Видич из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» (4,5 млн евро)

Сербский защитник провел в «Спартаке» лишь один сезон, быстро перебравшись в Англию: «Ман Юнайтед» заплатил за трансфер Видича 4,5 млн евро — большие деньги для «Спартака» по тем временам.

В 2005 году Видич здорово выглядел в матчах за клуб, и особенно за сборную в отборе на ЧМ в Германии. Во многом из-за этого серб привлек внимание самого титулованного клуба АПЛ.

Видич — один из редких игроков из чемпионата России, которые после отъезда сделали большую карьеру в Европе. Больше двухсот матчей в АПЛ, полсотни игр в Лиге чемпионов, 5 чемпионских титулов, победа в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, а также три Кубка Англии. Неманья стал легендой клуба и одним из лучших защитников декады в премьер-лиге. Серб даже успел поиграть сезон за «Интер», где и закончил игровую карьеру.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...