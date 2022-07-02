Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:33

The Athletic: «Наполи» заинтересовался Роналду

Читать «СЭ» в

«Наполи» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По данным источника, неаполитанцы активизировались на фоне информации об интересе к 37-летнему португальцу со стороны «Ромы». В «Наполи» считают, что имеют преимущество перед римлянами из-за выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://theathletic.com/news/cristiano-ronaldo-manchester-united-transfer/mcRLqZDo8fXJ/
Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Рома
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тотти рассказал о вероятности подписания «Ромой» Роналду и Дибалы

«Источник»: «Наполи» опроверг интерес к Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости