The Athletic: «Наполи» заинтересовался Роналду

«Наполи» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По данным источника, неаполитанцы активизировались на фоне информации об интересе к 37-летнему португальцу со стороны «Ромы». В «Наполи» считают, что имеют преимущество перед римлянами из-за выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.