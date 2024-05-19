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Сегодня, 15:40

Агент Джикии рассказал, что футболист может продолжить карьеру в московском клубе

Виктория Кравченко
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что футболист может продолжить карьеру в московском клубе.

— Я правильно понимаю, что контракт Георгия с другим клубом подписан?

— Практически.

— Российский клуб?

— Да. Москва.

— «Локомотив»?

— Возможно. Идет работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались. Это интересно и перспективно. Но, возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzhikii-soobshhil-chto-georgij-prakticheski-podpisal-kontrakt-s-odnim-iz-moskovskih-klubov/
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
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 - : -
20.05 20:00
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