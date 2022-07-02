Тотти рассказал о вероятности подписание «Ромой» Роналду и Дибалы

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал интерес клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и экс-игроку «Ювентуса» Пауло Дибале.

«Я искренне не верил в это (переход Роналду в «Рому». — Прим. «СЭ»). Я понимаю текущую реальность. Но если бы это было правдой, было бы здорово. Я думаю болельщики были бы в восторге.

Насчет Дибалы, это было возможно. Но потом произошли другие вещи и вероятность его подписания исчезла. Теперь он будет играть в другом месте. Честно, я не знаю где. Я надеялся, что он приедет в Рим. У клуба был разговор, но я не знаю, что они сказали друг другу», — цитирует Тотти Sky Sports Italia.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью просил боссом «джалоросси» подписать контракт с Роналду.

Дибала, по всей видимости, в скором времени заключит соглашение с «Интером».