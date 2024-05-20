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Сегодня, 18:37

«Спартак» готов расстаться с защитником Классеном

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Руководство «Спартака» может продать или отдать в аренду защитника Леона Классена по окончании нынешнего сезона, утверждает Metaratings.ru.

Сам 23-летний футболист предпочитает остаться в московской команде, однако проблемой может стать зарплатная ведомость игрока. При этом интересующиеся Классеном клубы готовы платить ему в 2-3 раза меньше.

В нынешнем сезоне Классен сыграл десять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Максим Глушенков

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