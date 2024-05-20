«Спартак» не интересуется нападающим сборной Камеруна Абубакаром

Руководство «Спартака» не заинтересовано в переходе нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсана Абубакара, сообщает Metaratings.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые готовились сделать новое предложение по 32-летнему футболисту. По обновленной информации, Абубакара нет в шорт-листе потенциальных новичков «Спартака». Его трансфер в московскую команду возможен лишь в исключительных случаях.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Абубакар принял участие в 22 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость форварда составляет 4,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.