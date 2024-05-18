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Роналду побил рекорд результативности за один сезон в чемпионате Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голевой передачей в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:1).

39-летний португалец побил рекорд результативности за один сезон в этом турнире. У него 33 гола и 11 голевых передач. Ранее рекордсменом был Абдерразак Хамдаллу, который в сезоне-2018/19 набрал 43 очка по системе «Гол+пас».

«Аль-Наср» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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