Роналду побил рекорд результативности за один сезон в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голевой передачей в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:1).

39-летний португалец побил рекорд результативности за один сезон в этом турнире. У него 33 гола и 11 голевых передач. Ранее рекордсменом был Абдерразак Хамдаллу, который в сезоне-2018/19 набрал 43 очка по системе «Гол+пас».

«Аль-Наср» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.