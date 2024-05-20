«Астон Вилла» интересуется Галлахером из «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 24-летнего игрока сборной Англии претендует «Астон Вилла». Бирмингемцы могут включить в сделку форварда Джона Дурана.

В текущем сезоне Галлахер провел 50 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.