«Источник»: «Наполи» опроверг интерес к Роналду

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг интерес клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Наполи» может попытаться подписать Роналду. Основным преимуществом неаполитанцев перед другими клубами является участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.