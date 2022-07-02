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Сегодня, 21:01

«Источник»: «Наполи» опроверг интерес к Роналду

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг интерес клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Наполи» может попытаться подписать Роналду. Основным преимуществом неаполитанцев перед другими клубами является участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил «МЮ» продать его, так как сам игрок хочет выступать в Лиге чемпионов.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4743859-v-napoli-soobschili-chto-ne-zainteresovany-v-podpisanii-krishtianu-ronaldu.html
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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