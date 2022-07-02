The Times: Криштиану Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение

Нападающий Криштиану Роналду готов покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, утверждает The Times.

Португалец обратился к руководству клуба с просьбой продать его, если поступит подходящее предложение.

37-летний форвард стремится выступать в Лиге чемпионов в каждом сезоне до конца карьеры — по его мнению, играть ему осталось 3-4 года.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.