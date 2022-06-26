Моуринью просит боссов «Ромы» подписать Роналду

«Рома» может попробовать подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

Главным инициатором трансфера выступает главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» обсуждал с агентом Роналду вариант с приглашением 37-летнего португальца.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.