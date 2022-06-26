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Сегодня, 12:39

Моуринью просит боссов «Ромы» подписать Роналду

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«Рома» может попробовать подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

Главным инициатором трансфера выступает главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» обсуждал с агентом Роналду вариант с приглашением 37-летнего португальца.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/manchester-united/2022/06/25/62b71b9046163f403c8b45be.html
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Жозе Моуринью
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