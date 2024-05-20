Metaratings: «Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Солдатенковым

«Динамо» заинтересовано в переходе защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова, сообщает Metaratings.ru.

Контракт 27-летнего россиянина с самарским клубом истекает летом 2026 года. В этом сезоне защитник провел за «Крылья Советов» 29 игр и сделал 1 голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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