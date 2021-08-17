Источник в Италии сообщил, что Роналду не перейдет в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не станет игроком «ПСЖ» в текущем сезоне, сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его данным, информация о возможном трансфере португальца в парижский клуб не подтверждается. «ПСЖ» не планирует приобретать его. Футболист останется в «Юве» — данных о его продаже в другой клуб также нет.

Кроме того, «ПСЖ» не собирается продавать Килиана Мбаппе или рассматривать предложения по игроку. Ранее была информация, что он хочет сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Реал».

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.