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«Порту» может подписать Венделла из «Байера»

00:39
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Защитник «Байера» Венделл может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним бразильцем интересуется «Порту». Клубы ведут переговоры о трансфере игрока.

В минувшем сезоне Венделл провел 30 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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