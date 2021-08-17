«Порту» может подписать Венделла из «Байера»
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Защитник «Байера» Венделл может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 28-летним бразильцем интересуется «Порту». Клубы ведут переговоры о трансфере игрока.
В минувшем сезоне Венделл провел 30 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.
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