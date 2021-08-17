«Лестер», «Эвертон» и «Интер» интересуются Хоакином Корреа

Форвард «Лацио» Хоакин Корреа может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне готовы продать 27-летнего аргентинца за 35 млн евро. На игрока претендуют «Лестер», «Эвертон» и «Интер». Главный тренер миланцев Симоне Индзаги знаком с форвардом по работе в «Лацио».

В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.