Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Лестер», «Эвертон» и «Интер» интересуются Хоакином Корреа

02:47
Теги:

Форвард «Лацио» Хоакин Корреа может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне готовы продать 27-летнего аргентинца за 35 млн евро. На игрока претендуют «Лестер», «Эвертон» и «Интер». Главный тренер миланцев Симоне Индзаги знаком с форвардом по работе в «Лацио».

В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», на его счету 11 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Получились потрясающие кадры». Гимнастка Солдатова показала фотосессию на коне
Ничья «Локо» и «Зенита», разбор работы Карасева, «Ман Сити» проиграл в первом туре
Что будет, если есть арбузы каждый день?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд