«Ювентус», «Реал» и «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов в 2023 году

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» могут быть исключены из числа участников Лиги чемпионов в сезоне-2023/24, если откажутся от выплаты штрафов за создание в апреле 2021 года Суперлиги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, суд в Мадриде передал Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) полномочия наложить санкции на клубы за создание Суперлиги. Однако у УЕФА в настоящий момент нет желания заниматься разбирательствами по этому делу.

По данным источника, руководство займется этим вопросом после того, как будет вынесено дисциплинарное решение, предусматривающее штраф в размере 15 миллионов евро и удержание 5 процентов премий УЕФА для всех участников проекта Суперлига.

Если «Реал», «Барселона» и «Ювентус» откажутся выплачивать штраф, УЕФА может отстранить их от участия в Лиге чемпионов.