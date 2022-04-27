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Сегодня, 15:08

«Ювентус», «Реал» и «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов в 2023 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» могут быть исключены из числа участников Лиги чемпионов в сезоне-2023/24, если откажутся от выплаты штрафов за создание в апреле 2021 года Суперлиги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, суд в Мадриде передал Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) полномочия наложить санкции на клубы за создание Суперлиги. Однако у УЕФА в настоящий момент нет желания заниматься разбирательствами по этому делу.

По данным источника, руководство займется этим вопросом после того, как будет вынесено дисциплинарное решение, предусматривающее штраф в размере 15 миллионов евро и удержание 5 процентов премий УЕФА для всех участников проекта Суперлига.

Если «Реал», «Барселона» и «Ювентус» откажутся выплачивать штраф, УЕФА может отстранить их от участия в Лиге чемпионов.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/27-04-2022/superlega-juve-real-barcellona-rifiutano-multe-niente-coppe-2023-440226234661.shtml
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