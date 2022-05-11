Глава УЕФА Чеферин сообщил, что проект футбольной Суперлиги закрыт навсегда

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что проект Суперлиги закрыт навсегда или минимум на 20 лет.

«Мне не нравится называть это Суперлигой, потому что это все, что угодно, только не Суперлига. Для меня этот проект закончился раз и навсегда или по крайней мере на 20 лет», — цитирует Чеферина «РИА Новости Спорт» со ссылкой на AFP.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.