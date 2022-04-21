УЕФА сможет применить санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» за создание Суперлиги

Новый судья мадридского суда София Хиль отменила решение, вынесенное ее предшественником, согласно которому Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может применить санкции к клубам-основателям Суперлиги: «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» , сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, судебный процесс будет продолжен на заседании с участием сторон 14 июня.

Ранее УЕФА отказался от дела против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», а также от денежных требований к вышедшим из Суперлиги клубам.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.