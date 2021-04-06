Травмы убили карьеру Азара. Шансов на то, что он вернется, почти не осталось

Кажется, он и сам в это уже не верит.

Мимо «Ливерпуля»

Все последние дни из Мадрида доносились оптимистические новости — Эден Азар тренируется в общей группе и будет готов сыграть с «Ливерпулем» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. В общем, трепещите, враги.

Hazard has trained again this morning, with Liverpool coming in the #UCL tomorrow?https://t.co/MAXLz9rnys pic.twitter.com/vHhQqwf91g — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 5, 2021

Но закончилось все по привычному уже сценарию. «Реал» не включил бельгийца в заявку на игру с красными. Теперь говорят, что Азара готовят к субботнему класико с «Барселоной».

Hazard has been left out of @realmadriden's squad to face Liverpool... but Valverde is included?https://t.co/QbmrwZIeh4 pic.twitter.com/ddIRhQxVcP — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 5, 2021

«Эдену нужно сохранять спокойствие. Мы никогда не будем рисковать игроком, если он еще не готов. Мы будем двигаться шаг за шагом и посмотрим, когда он сможет снова сыграть», — сказал на пресс-конференции главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Все это уже довольно давно напоминает плохую шутку. Ведь 13 марта вингер вышел на замену в игре с «Эльче» (2:1) на 15 минут после почти месячного простоя из-за мышечной травмы, но тут же получил новое повреждение.

10 миллионов за результативное действие

Азар приходил в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Его рыночная стоимость, по версии Transfermarkt, тогда была равна 150 миллионам, и он входил в десятку самых дорогих футболистов мира. Спустя почти два года бельгиец восьмой по цене в клубе и стоит всего 40 миллионов. Он регрессировал в «Реале», ему уже 30 лет, и недавно появились разговоры о возможном завершении карьеры.

В мадридском клубе за без малого два сезона Азар провел только 36 матчей и пропустил 53 из-за различных повреждений. Статистика бельгийца совсем грустная: всего 4 мяча и 7 передач за два сезона. Получается, что за каждое результативное действие — гол или пас — «Реал» заплатил 10 миллионов евро. Мадридская история травм Азара впечатляет — подколенное сухожилие, лодыжка, трещина в малой берцовой кости, повреждение стопы, пара ушибов, четыре мышечных повреждения и коронавирус. Для сравнения, за семь лет в «Челси» он пропустил всего 21 игру, притом что АПЛ — максимально жесткая и интенсивная лига.

Популярна версия, что во всем виноват фастфуд, который любит Азар. Фото Эдена с бургерами и кусками пиццы в раздевалке не раз попадали в интернет. Даже на чемпионате мира после победы над Англией (2:0) в матче за третье место бельгийский футболист поедал бургер, а не фрукты, как часто это делают другие спортсмены.

Eden Hazard enjoyed a burger after the win today?#BEL pic.twitter.com/UYOJlEijRu — InTheCore (@InTheCore1) July 14, 2018

Фастфуд редко совместим с профессиональным спортом, но в случае с Азаром казалось, что ему вредная пища не мешает демонстрировать высококлассную игру. Бельгийца можно сравнить с колобком, который обтекает защитников и буквально укатывается от них с мячом. Да и внешне Азар иногда походил на героя русских сказок — лишний вес у него был даже в лучшие годы в «Челси».

В Мадрид Азар тоже прибыл с лишним весом, но не стеснялся этого.

«Это правда, я не собираюсь скрывать это. Когда я в отпуске, я в отпуске. Я набрал 5 кг, но у меня такая особенность организма, я быстро набираю и сбрасываю вес», — говорил бельгиец L'Equipe.

Однако уже в 28 лет организм Азара перестал выдерживать нагрузки. За два сезона в Испании он сыграл лишь три раза и провел на поле все 90 минут. И совершенно непонятно, сможет ли бельгиец снова играть регулярно, а не от случая к случаю.

Риск завершения карьеры

Азар рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы поясничной мышцы, но это не единственное, что его беспокоит. У Эдена старая проблема с голеностопом, из-за чего ему может понадобиться операция, которая станет уже третьей. Бывший глава медицинского штаба мадридского «Атлетико» Хосе Гонсалес Перес рассказал Madrid Xtra, что еще одна операция закончит карьеру игрока:

«Третья операция на голеностопе — это очень рискованно, так как есть вероятность, что он больше не сыграет в футбол. Без операции Азар сможет снова тренироваться через месяц, но не будет играть. По моему опыту, трудно представить, как Азар выступает за «Реал» в этом сезоне. Пока опасность не устранят на 100%, ему не следует играть. Если футболист возвращается после длительного повреждения, практически не тренируясь, логично, что он снова травмируется».

Врачи сборной Бельгии посоветовали игроку восстанавливаться от травмы поясницы без хирургического вмешательства, чтобы он смог выступить на чемпионате Европы.

Сам Азар недавно уже давал понять, что рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Посмотрим, оставит ли тело меня в покое. Если травмы продолжатся, я не буду играть до 35 лет. Нужно веселиться. Чем старше становишься, тем больше нужно веселиться, верно? Это то, что мне нужно. Я всегда буду в футболе, но, может быть, не на профессиональном уровне», — сказал он в интервью RTBF.

Контракт Азара с «Реалом» истекает в 2024 году, когда бельгийцу будет 33. Но есть ощущение, что все может закончиться гораздо раньше.

Леонид Александров