Воспитанник «Барсы» не дал забить Месси, но «Барса» почти догнала «Атлетико» за пять дней до класико

После победы «Барселоны» над «Вальядолидом» (1:0) сине-гранатовые отстают от лидера на одно очко.

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Барселона» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Дембеле, 90.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 64), Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 64), Дембеле, Педри (Мориба, 77).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Санчес, Алькарас, Меса, Оскар Плано, Кодро (В.Рубио, 85), Гвардьола (Маркос Андре, 77).

Предупреждения: Гризманн, 28. Бруно Гонсалес, 40. Мингеса, 43. Гвардьола, 73. Масип, 80. Брэйтуэйт, 84.

Удаление: Оскар Плано, 79.

Судья: Хайме Латре (Испания).

5 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

«Атлетико» спекся, «Барса» изменилась

Кажется, поговорка о том, что самое сложное — ждать и догонять, в испанском футболе не работает. Во время доигровки прошлого сезона «Реал» убрал с дороги имевшую солидный отрыв «Барселону», а сейчас сами сине-гранатовые сели на колесо «Атлетико». Даже составляющие этих двух историй удивительно похоже. Не содержанием, конечно, так как у «матрасников» не менялся тренер и нет вороха скандалов, а формой.

Прошлым летом «Реал» находился в идеальном состоянии и выдал серию из десяти побед, тогда как «Барса» спотыкалась с незавидным постоянством. Теперь «Атлетико» напоминает героя песни Высоцкого, который спекся, рванув «на десять тыщ, как на пятьсот». В пятнадцати матчах с начала года мадридцы потеряли очки в шести, четыре раза сыграв вничью и потерпев два поражение.

Второй проигрыш пришелся на воскресную встречу с «Севильей» (0:1), и на «Рамон Санчес Писхуан» казалось, что красно-белых удерживает на плаву исключительно магия Облака. Словенец два тура подряд отражает пенальти, но если с «Алавесом» это помогло отстоять победу, то сейчас «Атлетико» уступил и рискует остаться без титула, который многие поспешили вручить мадридцам заранее.

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«Реал», которой во время второго пришествия Зинедина Зидана превратился в удивительно прагматичную команду, способную побеждать даже при невзрачной игре, уже на дистанции одной победы. «Барса» и вовсе сократила отставание до одного очка, выиграв с 3 января четырнадцать матчей из пятнадцати, а ее беспроигрышная серия достигла 19 туров. Команда Роналда Кумана — единственная в главных европейских чемпионатах, кто не испытывал горечи поражений в 2021 году.

Так и хочется назвать ее лучшей на континенте, но нужно оставаться объективным. Из каталонской песни не выбросить ни проигранный финал испанского Суперкубка с «Атлетиком» (2:3), ни лигочемпионское унижение на «Камп Ноу» в противостоянии с «ПСЖ» (1:4). Но как раз встреча с парижанами и первый полуфинал Кубка Испании с «Севильей» (0:2) — отправные точки окончательного преображения «Барсы».

Во-первых, те поражения не сломали сине-гранатовых психологически. Во-вторых, именно тогда Куман понял, что на голой романтике и слепом следовании стилю далеко не уедешь, после чего каталонцы перестроились на удивительную для себя схему с тремя центральными защитниками. Хотя само по себе это ничего не гарантировало, потому что количество не всегда переходит в качество.

Выстраданный успех

Тем не менее, «Барса» и свои проблемы в обороне частично замаскировала, и в созидании не потеряла. Прежде всего потому, что Куману удалось воплотить в жизнь озвученную вскоре после своего назначения мечту: сделать Месси счастливым и подобрать ему роль, позволяющую демонстрировать его лучший футбол. Кто-то мог посчитать те заявления тренера банальными, однако жизнь показала: оставивший ради «Барсы» сборную Голландии Куман еще и знал, как реализовать свой замысел.

Возможно, в этом утверждении присутствует слишком много эмоций, но, кажется, такого Месси, как сейчас, мы не видели очень давно. Все это подтверждается фактами и цифрами. Например, данными Международного центра спортивных исследований (CIES), который разработал уникальную методику, позволяющую определять полезность футболиста вне зависимости от его амплуа. Первый промежуточный итог подвели в конце марта, и в чемпионатах Топ-5 капитан «Барселоны» оказался самым ценным футболистом этого календарного года.

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Его коэффициент — 92,5 балла из ста возможных. Дополнить данный показатель можно совсем не сухой статистикой, согласно которой Лео отмечался результативными действиями в предыдущих тринадцати матчах ла лиги, забив 16 мячей и отдав 7 голевых передач. Удивительно, но эта серия прервалась в тот момент, когда этого совершенно не ждали.

Многие, кстати, удивились, увидев фамилию Месси в стартовом составе, потому что аргентинец и Френки де Йонг рисковали из-за перебора желтых карточек пропустить встречу с «Реалом». Однако, несмотря на наличие всех сильнейших, первый тайм «Барса» провела бледно, а самым ярким событием вечера на тот момент выглядело вручение капитану памятной футболки образца своего первого сезона по случаю рекордного — 767-го матча за сине-гранатовых. Во время разминки Лео получил награду вместе с супругой и своими сыновьями, после чего к аргентинцу присоединились одноклубники.

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Не досчитавшийся более десяти игроков из-за травм и коронавируса «Вальядолид» смотрелся даже острее, и однажды Кодро пробил в перекладину, а у противоположных ворот больше всего запомнился дальний удар Педри, который голкипер сумел перевести в штангу. Это было рекордное для этого сезона 29-е попадание каталонцев в каркас ворот. Временами же хозяева напоминали самих себя первой части сезона, когда в ноябре они докатились до четырнадцатого места.

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После перерыва стало веселее, но в воротах гостей стеной стоял 32-летний Жорди Масип. Выпускник академии «Барселоны», который провел за нее всего один матч в ла лиге, дружит с Бускетсом, Жорди Альбой и Сержи Роберто, в прошлом сезоне взял пенальти от Месси. Тогда все решил другой 11-метровый Лео. Сейчас, получив численное преимущество после неоднозначного удаления, «Барса» вырвала победу за счет гола Дембеле на 90-й минуте. До «Атлетико» всего одно очко, и субботнее класико обещает стать огненным.