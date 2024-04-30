Черышев назвал любимого испанского футболиста

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал любимого испанского футболиста.

«У меня есть один человек. Он был у нас администратором команды. Это Кини (Энрике де Кастро Гонсалес). Я к нему всегда хорошо относился. Он в 32 года подписал контракт на три года с «Барселоной», а в 35 — на три года со «Спортингом». Это бомбардир высокого ранга, поэтому только так», — приводит Legalbet слова Черышева.

Кини на протяжении карьеры выступал за «Энсидесу», «Барселону» и хихонский «Спортинг» с 1966 по 1987 год. Футболист забил 304 гола в 556 матчах на клубном уровне и пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании.