Осенью было «класико хромых». Сейчас «Реал» и «Барселона» могут определить будущего чемпиона

Субботний матч обещает получиться огненным . Напомним, что в прямом эфире его эксклюзивно покажет РЕН ТВ.

Осеннее класико стоит забыть

Есть ощущение, что первое в сезоне октябрьское класико на «Камп Ноу» мало кто вспомнит в деталях. Разве только итоговый результат в пользу «Реала» (3:1) и то, что Зинедин Зидан не проиграл принципиальному сопернику ни одного матча в столице Каталонии. Зрелища, которого всегда ждешь от испанских грандов, и близко не было. Даже красивые локальные истории отсутствовали, а тот факт, что Ансу Фати превзошел достижение Винисиуса Жуниора и забил в класико до совершеннолетия, нивелировала невнятная игра сине-гранатовых.

Есть, правда, мнение, что в первом круге непримиримые соперники встретились слишком рано. Это ведь только номинально был 7-й тур испанского чемпионата. В реальности же участники плей-офф еврокубков пропустили один или два первых игровых дня ла лиги, и для «Реала» это был шестой матч в сезоне, а для «Барселоны» — пятый.

«Реал», удивительным образом преображающийся в самых важных и статусных матчах сезона, осенью выглядел эмоционально выхолощенной командой, которая с трудом отходит от чемпионского похмелья. «Барса» же только запустила процесс перестройки, и было невозможно понять, что в итоге получится у Роналда Кумана. В тот момент продолжавшего лечение Марка-Андре Тер Штегена в воротах заменял Нету, разыгравшиеся сейчас Антуан Гризманн с Усманом Дембеле получили от тренера лишь по несколько игровых минут, а на позиции «десятки» играл, казалось, готовый к ренессансу Филиппе Коутинью.

Лионель Месси. Фото Reuters

Лучший Месси за много лет

Разговоры же о Лео Месси того периода сводились к тому, что зря руководство каталонцев использовало юридические зацепки и фактически заставило аргентинца отработать последний год контракта вопреки желанию капитана сменить команду. Понятно, что еще не подавший в отставку с поста президента Жозеп Бартомеу думал исключительно об остатках собственной репутации, но сейчас скандального босса хочется поблагодарить.

Если бы не его непримиримая позиция в контрактном споре, мы бы не увидели в этом сезоне лучшего Месси за последние годы. Искренне улыбающегося, по-настоящему счастливого и неудержимого на поле. Только в понедельник против «Вальядолида» у Лео случился сбой, и он впервые с начала года не набрал в матче чемпионата ни одного результативного балла. В предыдущих тринадцати играх у него набралось 16 голов и 7 голевых передач, но тут аргентинец, как в худших матчах осени, слишком много пытался сделать в одиночку. Словно за время паузы на матчи сборных забыл, как органично он был встроен в новую систему «Барсы», которая не проигрывает в ла лиге на протяжении 19 туров (+ 17 = 2).

У «Реала» на этом же отрезке случился домашний проигрыш «Леванте», который уже не видится позором после того, как валенсийцы за неделю отобрали четыре очка у «Атлетико». Хотя не оступись тогда сливочные, сейчас они шли бы с «Барселоной» вровень. Но, как бы там ни было, со своим кризисом «королевский клуб» справился, а Зидан снова заткнул рот тем, кто еще в январе требовал немедленной отставки тренера после действительно позорного проигрыша в Кубке Испании представителю третьего дивизиона «Алькояно».

Зинедин Зидан. Фото Reuters

Зидан — искусный тактик и великий мотиватор

Сейчас даже сложно понять, кому — Зидану или Куману — пришлось столкнуться с более сложной ситуацией. Хотя француз видится более гибким специалистом в плане тактики. Его голландский визави тоже не догматик, и перестройка на схему с тремя центральными защитниками показательна. Однако Куман остается верен нынешней расстановке настолько, что без сомнений вынужденно жертвует талантом Френки де Йонга, отодвигая его в оборону.

Зизу, в свою очередь, умело жонглирует схемами, исходя из характеристик конкретного соперника. В какой-то момент, когда количество травмированных снова достигло критической массы, вариант с тремя игроками в центре обороны тоже стал базовым. Именно так «Реал» играл в последнем туре против «Эйбара». Однако с «Ливерпулем» — даже в отсутствие вернувшегося из сборной с новой травмой Серхио Рамоса и заболевшего коронавирусом Рафаэля Варана — Зидан вернулся к классической четверке защитников. Тренер понимал, что выставлять Марселу против Трента Александр-Арнолда — самоубийство, тогда как ставка на будущего героя первого четвертьфинала Лиги чемпионов Винисиуса позволила сыграть на слабых сторонах находящегося в не лучшей форме англичанина.

И, конечно, Зидан был и остается мотиватором высочайшего уровня, который превращает «Реал» в совершенный механизм в самых важных матчах. Первое класико сезона, решающая игра группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией», два дерби с «Атлетико», матчи плей-офф главного еврокубка с «Аталантой» и «Ливерпулем»...

Каждой из этих встреч можно гордиться, и тем интереснее видится субботнее столкновение тренерских умов. Зидан или Куман? Карим Бензема или Месси? Винисиус или Педри? Тибо Куртуа или Тер Штеген? Таких вопросов и дуэлей — множество. Задавая их, еще сильнее ждешь новое класико, которое еще и ответит на вопрос, кто из грандов продолжит погоню за сбавившим ход «Атлетико» и, возможно, в мае будет пить чемпионское шампанское.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.