Облак: «Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о ситуации в команде в текущем сезоне.

«Это сложный момент, мы все должны стать лучше. Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу. Это не то положение, в котором вы ожидаете оказаться, находясь в этом клубе. Мало говорить. Мы должны улучшить свой уровень, если хотим пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Облака Football Espana в Twitter.

На данный момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 24 матчах.

23 февраля мадридской команде предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе турнира «Атлетико» занял второе место, набрав 7 очков в шести играх.

29-летний Облак в текущем сезоне пропустил 46 голов в 33 матчах во всех турнирах, а также восемь раз сыграл на ноль.