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Сегодня, 12:50

Облак: «Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу»

Облак недоволен положением, в котором находится «Атлетико»
Анна Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о ситуации в команде в текущем сезоне.

«Это сложный момент, мы все должны стать лучше. Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу. Это не то положение, в котором вы ожидаете оказаться, находясь в этом клубе. Мало говорить. Мы должны улучшить свой уровень, если хотим пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Облака Football Espana в Twitter.

На данный момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 24 матчах.

23 февраля мадридской команде предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе турнира «Атлетико» занял второе место, набрав 7 очков в шести играх.

29-летний Облак в текущем сезоне пропустил 46 голов в 33 матчах во всех турнирах, а также восемь раз сыграл на ноль.

Источник: https://twitter.com/footballespana_/status/1494235437237514240?s=20&t=30YMXBpPHmPzhtMo1H5IMw
Ян Облак
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«Атлетико» дома проиграл «Леванте»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
Результаты / календарь
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Бетис

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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