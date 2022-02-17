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Сегодня, 16:10

Фати надеется вернуться к матчу с «Реалом» в марте

Нападающий «Барселоны» Фати надеется вернуться к матчу с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати оптимистично оценивает свое восстановление от травмы и надеется вернуться к матчу 29-го тура чемпионата Испании с «Реалом», сообщает Diario Sport 17 февраля.

По информации источника, 19-летний испанец не собирается форсировать свое восстановление.

Отмечается, что если нападающий не успеет набрать форму ко встрече с «Реалом», то попробует вернуться к игре 30-го тура с «Севильей».

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 20 марта, а встреча «Барселона» — «Севилья» — 3 апреля.

25 января «Барселона» сообщила, что Фати выбрал консервативное лечение вместо операции.

Нападающий получил травму бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра. Если бы испанец согласился на операцию, то пропустил бы от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки его восстановления должны составить от шести до восьми недель.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ansu-quiere-volver-madrid-sevilla-13248721
Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Севилья
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Карим Бензема

Реал

 6
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Оскар Трехо

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