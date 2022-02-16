«Атлетико» дома проиграл «Леванте»

«Атлетико» уступил «Леванте» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Гонсало Мелеро. Он отличился на 54-й минуте.

«Леванте» набрал 14 очков. Команда осталась на последнем, 20-м месте. У «Атлетико» 39 очков и пятая позиция.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Леванте» — с «Сельтой».