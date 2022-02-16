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Сегодня, 22:55

«Атлетико» дома проиграл «Леванте»

Евгений Петров
Корреспондент
«Атлетико» — «Леванте» — 0:1.
Фото Reuters

«Атлетико» уступил «Леванте» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Гонсало Мелеро. Он отличился на 54-й минуте.

«Леванте» набрал 14 очков. Команда осталась на последнем, 20-м месте. У «Атлетико» 39 очков и пятая позиция.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Осасуной», а «Леванте» — с «Сельтой».

Испания. Лига 1. 21-й тур
16 февр, 21:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:1
Леванте
Голы
Мелеро, 54 (0:1)
Атлетико
Облак Хименес Савич Мандава (Лоди, 78 ) Кондогбья де Пауль (Жоау Феликс, 64 ) Коке (Врсалько, 65 ) Лемар (Эррера, 78 ) Льоренте Корреа Кунья (Суарес, 65 )
Леванте
Карденас Сон Пьер Дуарте Касерес Мирамон Пепелу (Коке, 89) Барди (Мальса, 62) Мелеро (Вукчевич, 89) Рохер (Моралес, 68) Де Фрутос (Гомес, 68)
Предупреждения
де Пауль 26, Савич 85, Корреа 90  -  Пепелу 70, Гомес 76, Мирамон 85, Сон 90
Судьи
Монтеро (Испания)

ФК Атлетико
ФК Леванте
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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