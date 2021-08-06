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Во Франции сообщили, что «ПСЖ» и Месси почти договорились о контракте

20:46
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает журналист Сабер Дефарж в своем Twitter. По информации французского журналиста, «ПСЖ» почти договорился с 34-летним аргентинским футболистом о контракте.

Уточняется, что Месси хочет быть в Париже и выступать за «ПСЖ».

Ранее, 5 августа, «Барселона» объявила об уходе Месси из клуба в связи с истечением контракта. Каталонцы не смогли подписать новое соглашение с игроком из-за экономических ограничений в чемпионате Испании.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» играл за «Барселону» с 2000 года. Вместе с сине-гранатовыми Месси 10 раз выигрывал ла лигу, 7 раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании. Вместе с испанским клубом форвард четырежды становился обладателем трофея Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы