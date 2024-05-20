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Сегодня, 19:18

Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече

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Марк Бартра со своей девушкой.
Фото Global Look Press

Центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, согласно которому пара должна заниматься любовью при каждой личной встрече, сообщает портал La Resistencia.

«Когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий — в два раза больше», — заявила девушка футболиста Джессика Гойкоэчеа.

Ранее Бартра выступал за каталонскую «Барселону» с 2010 по 2016 год. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент 33-летний защитник играет за «Бетис».

Марк Бартра
Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
25.05 22:00
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 22:00
Сельта – Валенсия
 - : -
25.05 22:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
25.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 22:00
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
25.05 22:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 22:00
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Реал – Бетис
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Г
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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