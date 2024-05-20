Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече
Центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, согласно которому пара должна заниматься любовью при каждой личной встрече, сообщает портал La Resistencia.
«Когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий — в два раза больше», — заявила девушка футболиста Джессика Гойкоэчеа.
Ранее Бартра выступал за каталонскую «Барселону» с 2010 по 2016 год. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент 33-летний защитник играет за «Бетис».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|25.05
|22:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|25.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|22:00
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|25.05
|22:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3