Экс-игрок «Барселоны» заключил контракт с девушкой о сексе при каждой встрече

Центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой, согласно которому пара должна заниматься любовью при каждой личной встрече, сообщает портал La Resistencia.

«Когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. А если в какой-то день мы устаем, на следующий — в два раза больше», — заявила девушка футболиста Джессика Гойкоэчеа.

Ранее Бартра выступал за каталонскую «Барселону» с 2010 по 2016 год. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент 33-летний защитник играет за «Бетис».