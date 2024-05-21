В «Реал Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна перед матчем за сборную России

В «Реал Сосьедад» оценили форму российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен находится в идеальной форме, для того чтобы играть за национальную команду», — цитирует ТАСС пресс-служба клуба.

Захарян попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор. Национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Игра состоится в Минске.

В этом сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.