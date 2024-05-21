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Сегодня, 11:09

В «Реал Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна перед матчем за сборную России

Руслан Минаев
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В «Реал Сосьедад» оценили форму российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен находится в идеальной форме, для того чтобы играть за национальную команду», — цитирует ТАСС пресс-служба клуба.

Захарян попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор. Национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Игра состоится в Минске.

В этом сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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25.05 22:00
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 22:00
Сельта – Валенсия
 - : -
25.05 22:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
25.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 22:00
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
25.05 22:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 22:00
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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