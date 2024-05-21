В «Реал Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна перед матчем за сборную России
В «Реал Сосьедад» оценили форму российского полузащитника Арсена Захаряна.
«Арсен находится в идеальной форме, для того чтобы играть за национальную команду», — цитирует ТАСС пресс-служба клуба.
Захарян попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор. Национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 7 июня. Игра состоится в Минске.
В этом сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: ТАСС
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|
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|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
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|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
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|37
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|4
|10
|68-43
|73
|
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|18
|11
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|65
|
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|
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|14
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|
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|52
|
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|
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|35-45
|45
|
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|37
|12
|8
|17
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|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
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|23
|37-74
|18
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|25.05
|22:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|25.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|22:00
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|25.05
|22:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
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|Г
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|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
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|
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Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
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Фернандес Иглесиас Начо
Реал
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|2
|3
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