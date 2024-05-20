Симеоне: «Игроки «Атлетико» провели хороший сезон. Я — нет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об итогах сезона для мадридского клуба.

В воскресенье, 19 мая, «матрасники» потерпели домашнее поражение от «Осасуны» (1:4) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

«Я не способен увидеть ни достоинства, ни недостатки этого сезона. Конечно, в какой-то момент я сделал неправильный выбор, который повлек за собой неудачные результаты, но я не даю оценок. Я всегда хочу быть лучше. Мои игроки провели хороший сезон. Я — нет», — цитирует Симеоне Marca.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 73 очка. Отставание от идущей на третьей строчке «Жироны» за тур до конца чемпионата составляет 5 очков.

По итогам всех турниров мадридская команда не завоевала ни одного трофея, вылетев из полуфиналов Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов испанцы дошли до четвертьфинальной стадии плей-офф, уступив дортмундской «Боруссии» по сумме двух матчей (2:1, 2:4).