Анчелотти похвалил Лунина после игры с «Вильярреалом»: «В пропущенных голах нет его вины»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру вратаря Андрея Лунина в матче с «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре ла лиги.

«Мы провели хорошую игру с высокой интенсивностью. В очках не нуждались. Все прошло без травм, практически идеально.

Мне понравилась игра Лунина. Он не виноват в пропущенных мячах. У него отличная игра ногами. В голах его вины нет», — цитирует тренера Marca.

После ничьей с «Вильярреалом» Анчелотти высоко оценил игру хавбека Арда Гюлера.

«Реал», который досрочно обеспечил себе чемпионство в ла лиге, набрал 94 очка.