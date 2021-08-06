Дель Пьеро шокирован уходом Месси из «Барселоны»

Экс-игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мы все хотели увидеть, как Лео завершит карьеру в «Барселоне», так что я в шоке.

Он должен был начать сезон в футболке «Барселоны», поступали положительные сообщения. Казалось, что все идет хорошо.

Теперь он начинает новое приключение, эта часть его карьеры будет совсем другой. Не хочу его судить. Может быть, окажется, что это ошибка. А может сложиться так, что его уход пойдет на пользу обеим сторонам. Я бы предпочел, чтобы он остался в «Барселоне» до конца карьеры», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

5 августа стало известно, что аргентинец не станет подписывать новый контракт с клубом. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году. Вместе с клубом аргентинец выиграл 10 раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.