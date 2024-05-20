«Реал» хочет приобрести Макаллистера из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Испании, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 25-летним аргентинцем интересуется «Реал», однако мадридцы пока не делали предложение игроку.

В текущем сезоне Макаллистер провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.