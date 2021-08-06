Собрали мнения из Испании, Англии и Франции о главной новости недели.

Sport (Каталония, Испания): «Мы требуем, чтобы рассказали всю правду»

— Лапорте придется ответить на сотни вопросов, которые сегодня задают болельщики «Барселоны» по всему миру. Самый большой из них: «Как «Барса» может объявить об уходе Месси, если накануне он тщательно готовился к подписанию нового контракта?» Финансовая причина, честно говоря, звучит как оправдание после стольких месяцев переговоров и после того, как было достигнуто соглашение о пятилетнем контракте с 50-процентным урезанием заработной платы. Никто не понимает, что произошло. Кто-то считает все это уловкой для того, чтобы Хавьер Тебас согласился смягчить финансовые правила. Кто-то предполагает, что «Барса» на самом деле и не хотела продлевать контракт Месси, а все переговоры были мистификацией. На все эти сомнения Лапорта должен ответить.

Мы требуем, чтобы и Лионелю Месси рассказали всю правду. В его окружении вчера заявляли, что Лео шокирован происходящим. Удивлен. Опечален. Потому что Месси хотел остаться на «Камп Ноу», ради чего пожертвовал бы крупной суммой денег. Но из некоторых уголков клуба просочилась информация, согласно которой якобы Месси (или скорее его отец и агент Хорхе) нарушил соглашение, попросив больше денег в последнюю минуту. И что он якобы вынудил закончить переговоры, потому что у него уже есть предложение от «ПСЖ». Я уверен, что все это ложь. Потому что разочарование и уныние, которые вчера испытало окружение Лео, неподдельны. «Барса» не может отпустить лучшего игрока в своей истории простым заявлением. Мы требуем знать правду. Всю правду. И ничего кроме правды.

Sport.

Independent (Англия): «История Месси может повлиять на Кейна»

— «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» выглядят наиболее вероятными направлениями для Месси. Это те немногие клубы, которые могут позволить себе содержать Месси.

Никто не должен питать иллюзий по поводу какого-либо современного футболиста. И в «Барсе» есть такие, кто никогда не будет восторженно говорить о Месси как о личности — особенно в свете последних событий. Но все же есть уникальность в том, как он играет и на что он вдохновляет людей.

И будет слегка обидно, если он перейдет в любой могущественный клуб, но такова реальность современного футбола. «ПСЖ» и «Сити» — единственные клубы, в которые он может уйти. Это просто еще один урок 2021 года о том, почему футболу необходимо думать о своем конкурентном будущем.

Это, кстати, может иметь последствия для других. Например, Харри Кейн еще прошлым летом думал, что у него есть шанс перейти в «Сити», но внезапно проявившийся год назад интерес к Месси — в аналогичной ситуации — положил конец мечтам англичанина. Возможно ли то же самое сейчас? Если да, то демарш Кейна будет выглядеть еще более нелепо.

Independent.

Eurosport (Франция): «ПСЖ» — или сейчас, или никогда"

— «ПСЖ» — первый клуб, который приходит на ум при упоминании возможных маршрутов Лео. Неймар мечтает об этом. Леонардо не упускал возможности публично заявить, что внимательно следит за делом Месси и что, если появится возможность, спортивный директор «ПСЖ» без колебаний сделает предложение. Теперь это окно широко распахнуто. Владельцы парижского клуба определенно не будут препятствовать переходу шестикратного обладателя «Золотого мяча», тем более что уже в следующем году пройдет чемпионат мира в Катаре, а именно Qatar Sports Investments владеют «ПСЖ».

Eurosport.

Но сделка по-прежнему обещает быть сложной. Он уже серьезно вложился в Вайналдума, Доннарумму, Хакими и Рамоса. Трое из этих четырех игроков прибыли бесплатно, но со значительными зарплатами. «ПСЖ» должен кого-то выгодно продать, чтобы подписать контракт с Месси, а клуб никогда не был отличным продавцом. Нельзя забывать и о Мбаппе. По сей день приоритетом «ПСЖ» остается сохранение французской жемчужины, и привлекать аргентинскую звезду совсем не обязательно. Но или сейчас, или никогда.