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Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру: «Спасибо за все, Тони!»

Алина Савинова
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Криштиану Роналду (слева) и Тони Кроос (справа).
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к объявившему о завершении карьеры Тони Кроосу. Футболисты вместе выступали за мадридский «Реал».

Во вторник, 21 мая, стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со «сливочными» и после Евро-2024 уйдет из футбола.

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» — написал Роналду в своих соцсетях.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».

Криштиану Роналду
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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25.05 22:00
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 22:00
Сельта – Валенсия
 - : -
25.05 22:00
Хетафе – Мальорка
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Жирона – Гранада
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Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
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Осасуна – Вильярреал
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Р. Вальекано – Атлетик
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Джуд Беллингем

Реал

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Барселона

 9
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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