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Источник сообщил, что Агуэро зол на руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

20:48
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро резко отрицательно воспринял информацию об уходе своего друга и соотечественника Лионеля Месси, утвреждает TNT Sports.

5 августа каталонский клуб сообщил, что не сможет подписать новый контракт с 34-летним аргентинцем.

Агуэро очень обозлился на руководство «Барселоны», которое подписало форварда по окончании прошлого сезона, так как одной из причин его переезда в Испанию было желание играть в одной команде именно с Месси.

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Иван Шитик все материалы автора

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