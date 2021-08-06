Источник сообщил, что Агуэро зол на руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро резко отрицательно воспринял информацию об уходе своего друга и соотечественника Лионеля Месси, утвреждает TNT Sports.

5 августа каталонский клуб сообщил, что не сможет подписать новый контракт с 34-летним аргентинцем.

Агуэро очень обозлился на руководство «Барселоны», которое подписало форварда по окончании прошлого сезона, так как одной из причин его переезда в Испанию было желание играть в одной команде именно с Месси.