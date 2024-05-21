Иско успешно перенес операцию после перелома малоберцовой кости

Полузащитник «Бетиса» Иско успешно перенес операцию после перелома малоберцовой кости левой ноги, сообщает пресс-служба севильского клуба.

32-летний испанец травмировался в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре ла лиги.

Иско пропустит чемпионат Европы 2024 года. Хавбек был включен в предварительный состав сборной Испании на Евро. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.