«Реал» впервые с 1948 года забил 4 гола в матче ла лиги и не выиграл
«Реал» упустил победу в матче с «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре чемпионата Испании. Мадридцы вели со счетом 4:1 после первой половины встречи.
Сливочные впервые за 76 лет не смогли одержать победу в матче чемпионата Испании, в котором забили 4 гола. В сентябре 1948-го «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (4:4).
«Реал», который досрочно обеспечил себе чемпионство в ла лиге, набрал 94 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|1 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|2 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 4
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|3 : 0
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|0 : 2
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|0 : 0
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|1 : 2
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|2 : 2
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|1 : 3
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3
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