«Реал» впервые с 1948 года забил 4 гола в матче ла лиги и не выиграл

«Реал» упустил победу в матче с «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре чемпионата Испании. Мадридцы вели со счетом 4:1 после первой половины встречи.

Сливочные впервые за 76 лет не смогли одержать победу в матче чемпионата Испании, в котором забили 4 гола. В сентябре 1948-го «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (4:4).

«Реал», который досрочно обеспечил себе чемпионство в ла лиге, набрал 94 очка.