Агент Захаряна рассказал о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы
Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы.
В воскресенье, 19 мая команда из Сан-Себастьяна обыграла «Бетис» (2:0) в 37-м туре чемпионата Испании-2023/24 и гарантировала себе шестое место в турнирной таблице, которое позволяет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Арсен был рад, как и вся команда. До этого он уже играл против «Интера» в Лиге чемпионов, поэтому он справится с давлением», — сказал Голубин «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» выступал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала турнира, в которой уступил «ПСЖ» со счетом 1:4 по сумме двух матчей.
(Софья Грецкая)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|25.05
|22:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|25.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|22:00
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|25.05
|22:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3