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Сегодня, 17:41

Агент Захаряна рассказал о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы

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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы.

В воскресенье, 19 мая команда из Сан-Себастьяна обыграла «Бетис» (2:0) в 37-м туре чемпионата Испании-2023/24 и гарантировала себе шестое место в турнирной таблице, которое позволяет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Арсен был рад, как и вся команда. До этого он уже играл против «Интера» в Лиге чемпионов, поэтому он справится с давлением», — сказал Голубин «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» выступал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала турнира, в которой уступил «ПСЖ» со счетом 1:4 по сумме двух матчей.

(Софья Грецкая)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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Альмерия – Кадис
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25.05 22:00
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Жирона – Гранада
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Лас-Пальмас – Алавес
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Осасуна – Вильярреал
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