Суарес рассказал об эмоциях Месси после ухода из «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я должен был поддержать его, потому что он мой друг. Не хотел бы, чтобы он был подавлен. Удивлен, потому что Лео и «Барселона» обо всем договорились, он был счастлив. Мы вместе проводили отпуск, и он был доволен жизнью. Он сказал мне: «Я закончу карьеру в «Барселоне», ведь я всегда этого хотел. Клуб дал мне все, а мои дети здесь счастливы». Все изменилось буквально за час.

Для меня это стало ударом, я понимал, какое значение это для него имеет, я видел, как он страдает. Лео любит «Барселону», он многим обязан клубу. Он попрощался как король, это так выглядело. Лучший игрок в истории клуба», — цитирует Суареса Diario Sport.

Аргентинец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В составе каталонского клуба Месси играл с 2003 по 2021 год.