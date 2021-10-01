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Суарес рассказал об эмоциях Месси после ухода из «Барселоны»

18:04
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес высказался об уходе форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я должен был поддержать его, потому что он мой друг. Не хотел бы, чтобы он был подавлен. Удивлен, потому что Лео и «Барселона» обо всем договорились, он был счастлив. Мы вместе проводили отпуск, и он был доволен жизнью. Он сказал мне: «Я закончу карьеру в «Барселоне», ведь я всегда этого хотел. Клуб дал мне все, а мои дети здесь счастливы». Все изменилось буквально за час.

Для меня это стало ударом, я понимал, какое значение это для него имеет, я видел, как он страдает. Лео любит «Барселону», он многим обязан клубу. Он попрощался как король, это так выглядело. Лучший игрок в истории клуба», — цитирует Суареса Diario Sport.

Аргентинец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В составе каталонского клуба Месси играл с 2003 по 2021 год.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

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ТБ 2.5

23%

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П1

17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/luis-suarez-messi-queria-retirar-12132804

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Виктория Кравченко все материалы автора

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