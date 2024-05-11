Источник: Модрич покинет «Реал» в конце сезона, его номер возьмет Мбаппе

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет команду в конце сезона, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 10-й номер, под которым 38-летний хорват выступает за мадридцев, достанется Килиану Мбаппе — ожидается, что о переходе француза объявят в ближайшее время.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.