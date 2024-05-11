«Мальорка» нанесла «Лас-Пальмасу» восьмое поражение подряд

«Мальорка» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил Джованни Гонсалес.

«Мальорка» (35 очков) прервала серию из 5 матчей без побед во всех турнирах и поднялась на 15-е место в ла лиге. «Лас-Пальмас» потерпел восьмое кряду поражение в чемпионате Испании и остается 14-м в турнирной таблице.