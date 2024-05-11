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Сегодня, 16:41

«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей Диасом

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«Барселона» рассматривает предложения по бразильскому полузащитнику Рафинье Диасу, сообщает Diario Sport.

Каталонцы таким образом хотят улучшить финансовое положение и подписать Нико Уильямса из «Атлетика». Руководство клуба уже сообщило Рафинье о своих намерениях. В случае, если спортсмен останется в команде, то будет на вторых ролях.

Один из вариантов трудоустройства бразильца — «Аль-Хилаль». Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за трансфер футболиста около 100 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Рафинья выступил в 35 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 12 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 50 миллиново евро.

Источник: Diario Sport
Футбол
ФК Барселона
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Источник: Мбаппе будет выступать за «Реал» под 9-м номером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
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Барселона – Р. Сосьедад
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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