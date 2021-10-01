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Чемпионат Испании: «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи 8-го тура

09:40
«Атлетико» на своем поле примет «Барселону» в матче чемпионата Испании. Фото instagram.com/atleticodemadrid
«Атлетико» на своем поле примет «Барселону» в матче чемпионата Испании. Фото instagram.com/atleticodemadrid
Теги:
Восьмой тур испанской ла лиги.

В центральной встрече тура в субботу мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Барселону».

1 октября, пятница

«Атлетик» — «Алавес» (22:00 мск)

Атлетик — Алавес

2 октября, суббота

«Осасуна» — «Райо Вальекано» (15:00)

Осасуна — Райо Вальекано

«Мальорка» — «Леванте» (17:15)

Мальорка — Леванте

«Кадис» — «Валенсия» (19:30)

Кадис — Валенсия

«Атлетико» — «Барселона» (22:00)

Атлетико — Барселона

3 октября, воскресенье

«Эльче» — «Сельта» (15:00)

Эльче — Сельта

«Эспаньол» — «Реал» (17:15)

Эспаньол — Реал

«Вильярреал» — «Бетис» (19:30)

Вильярреал — Бетис

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» (19:30)

Хетафе — Реал Сосьедад

«Гранада» — «Севилья» (22:00)

Гранада — Севилья

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте «ОККО Спорт».

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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