Восьмой тур испанской ла лиги.

В центральной встрече тура в субботу мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Барселону».

1 октября, пятница

«Атлетик» — «Алавес» (22:00 мск)

2 октября, суббота

«Осасуна» — «Райо Вальекано» (15:00)

«Мальорка» — «Леванте» (17:15)

«Кадис» — «Валенсия» (19:30)

«Атлетико» — «Барселона» (22:00)

3 октября, воскресенье

«Эльче» — «Сельта» (15:00)

«Эспаньол» — «Реал» (17:15)

«Вильярреал» — «Бетис» (19:30)

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» (19:30)

«Гранада» — «Севилья» (22:00)

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте «ОККО Спорт».

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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь