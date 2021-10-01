Чемпионат Испании: «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи 8-го тура
09:40
Восьмой тур испанской ла лиги.
В центральной встрече тура в субботу мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Барселону».
1 октября, пятница
«Атлетик» — «Алавес» (22:00 мск)
2 октября, суббота
«Осасуна» — «Райо Вальекано» (15:00)
«Мальорка» — «Леванте» (17:15)
«Кадис» — «Валенсия» (19:30)
«Атлетико» — «Барселона» (22:00)
3 октября, воскресенье
«Эльче» — «Сельта» (15:00)
«Эспаньол» — «Реал» (17:15)
«Вильярреал» — «Бетис» (19:30)
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» (19:30)
«Гранада» — «Севилья» (22:00)
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте «ОККО Спорт».
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь
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