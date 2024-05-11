«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам за сезон в ла лиге

«Реал» повторил свой клубный рекорд по количеству сухих матчей за сезон в ла лиге, сообщает Opta Sports.

11 мая мадридцы на выезде разгромили «Гранаду» (4:0) в 35-м туре. Команда Карло Анчелотти провела 19-й сухой матч в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Это повторение клубного рекорда «Реала» — столько же сухих матчей было только в сезонах-1986/87 и 1987/88.

«Реал» (90 очков) лидирует в чемпионате Испании. В начале мая «сливочные» досрочно гарантировали себе чемпионский титул по итогам сезона.