Альба восстановился от травмы и попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетико»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба восстановился от мышечной травмы, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
32-летний испанец попал в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
[MEDICAL UPDATE] ??— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2021
?? @JordiAlba has received the medical green light
? @Pedri is out with a left thigh injury and his recovery will dictate his return. #AtletiBar?a pic.twitter.com/tdx29cJqGR
В сезоне-2021/22 Альба провел 4 матча за «Барселону», на его счету 1 результативная передача. Футболист не появлялся на поле с игры против «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов, которая состоялась 14 сентября.
Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится завтра, 2 октября. Начало встречи — в 22.00 (мск).
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