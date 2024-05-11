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Сегодня, 18:03

Агент Модрича отреагировал на слухи об уходе из «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Владо Лемич, представляющий интересы полузащитника «Реала» Луки Модрича, прокомментировал будущее футболиста.

Ранее журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что 38-летний хорват покинет команду в конце сезона.

«Пока ничего не решено относительно будущего Луки в «Реале» — но это станет ясно на следующей неделе». «Реал» остается местом Модрича, поэтому мы вместе решим, какое решение будет лучшим», — приводит слова Лемича инсайдер Фабрицио Романо.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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Источник: Модрич покинет «Реал» в конце сезона, его номер возьмет Мбаппе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
Результаты / календарь
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
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П
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Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

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Рафинья

Барселона

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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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