Агент Модрича отреагировал на слухи об уходе из «Реала»

Агент Владо Лемич, представляющий интересы полузащитника «Реала» Луки Модрича, прокомментировал будущее футболиста.

Ранее журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что 38-летний хорват покинет команду в конце сезона.

«Пока ничего не решено относительно будущего Луки в «Реале» — но это станет ясно на следующей неделе». «Реал» остается местом Модрича, поэтому мы вместе решим, какое решение будет лучшим», — приводит слова Лемича инсайдер Фабрицио Романо.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.