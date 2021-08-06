«Реал» намерен воспользоваться возможным переходом Месси в «ПСЖ», чтобы подписать Мбаппе

5 августа «Барселона» объявила о том, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с клубом. По последним данным, аргентинец близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», сообщает Marca.

Так как аргентинец начал переговоры с «ПСЖ», сообщается о возможных возникнувших проблемах. Сначала появилась информация, что Килиан Мбаппе намерен покинуть Париж, если клуб в конце концов договорится с Месси. Спустя некоторое время добавилась новость о том, что подобным раскладом может воспользоваться мадридский «Реал», предпринявший уже несколько попыток переманить француза.

Впрочем, руководство «ПСЖ» собирается найти компромисс с нападающим сборной Франции.