«Реал» намерен воспользоваться возможным переходом Месси в «ПСЖ», чтобы подписать Мбаппе
22:02
5 августа «Барселона» объявила о том, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с клубом. По последним данным, аргентинец близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», сообщает Marca.
Так как аргентинец начал переговоры с «ПСЖ», сообщается о возможных возникнувших проблемах. Сначала появилась информация, что Килиан Мбаппе намерен покинуть Париж, если клуб в конце концов договорится с Месси. Спустя некоторое время добавилась новость о том, что подобным раскладом может воспользоваться мадридский «Реал», предпринявший уже несколько попыток переманить француза.
Впрочем, руководство «ПСЖ» собирается найти компромисс с нападающим сборной Франции.
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