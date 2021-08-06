Хави попрощался с Месси: «Чтобы ты не делал и где бы ты ни был, я желаю тебе всего наилучшего»
22:35
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес попрощался с Лионелем Месси.
«Как «куле» (болельщик «Барселоны» — прим. «СЭ»), твой коллега и друг, я могу только выразить свою благодарность тебе за все, что делал для нас все эти годы.
Чтобы ты не делал и где бы ты ни был, я желаю тебе всего наилучшего», — написал испанец в своем Instagram.
Напомним, что сейчас Хави тренирует катарскую команды «Аль-Садд». В прессе даже появилась информация, что клуб предлагает аргентинцу 3-летний контракт на 1 миллиард евро.
Читайте также
Мы в финале Олимпиады! Гандболистки выстояли с Норвегией, несмотря на красную карточку, и идут защищать титул
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю