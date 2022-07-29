Лапорта: «Сделаю все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сделает все возможное, чтобы бывший форвард каталонской команды Лионель Месси завершил карьеру в испанском клубе.
«Я знаю Месси с тех пор, как он был ребенком, я люблю Лео. Чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Я сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я хотел бы это сделать. Это будет непросто, но я думаю, что при правильной стратегии мы сможем это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», — приводит слова Лапорта Reuters со ссылкой на CBS Sports.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.
В минувшем сезоне Месси провел 34 матча за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -