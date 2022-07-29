Голкипер Марк-Андре тер Штеген не собирается покидать «Барселону» этим летом
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не собирается покидать каталонскую команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что «Барсе» необходимо продать игроков, для того чтобы получить возможность регистрировать новичков. И одним из кандидатом на трансфер мог стать немецкий голкипер.
Однако тер Штеген не планирует покидать команду. Со стороны «Барселоны» также не предпринималось никаких попыток расстаться с 30-летним игроком.
В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 57 голов.
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|0
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|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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|
Атлетик – Мальорка
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
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|15.08
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Бетис – Эльче
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