Голкипер Марк-Андре тер Штеген не собирается покидать «Барселону» этим летом

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не собирается покидать каталонскую команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что «Барсе» необходимо продать игроков, для того чтобы получить возможность регистрировать новичков. И одним из кандидатом на трансфер мог стать немецкий голкипер.

Однако тер Штеген не планирует покидать команду. Со стороны «Барселоны» также не предпринималось никаких попыток расстаться с 30-летним игроком.

В прошедшем сезоне тер Штеген сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 57 голов.